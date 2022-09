Neue Pfarrerin in Moers-Scherpenberg : Von der neuen Gemeinde begeistert

Pfarrerin Laura Bowinkelmann in der evangelischen Christuskirche Moers-Scherpenberg. Foto: Kirchenkreis Moers

Moers Am 1. Oktober wird Laura Bowinkelmann in die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Moers-Scherpenberg eingeführt. Dagegen verlässt Pfarrer Jens Storm die Gemeinde in Asberg. Bis zur Neubesetzung seiner Stelle kommt ein „alter Bekannter“ nach Moers zurück.

Moers (RP) Behutsam füllen sie Mehl und Backpulver in die Flaschen. Aus den Zutaten kann man Brot backen. Die Flaschen werden abgegeben gegen eine Spende für die Hilfsorganisation „Brot für die Welt“. „So erleben die Jugendlichen, dass sie etwas tun können gegen das Unrecht des Hungers und die Gespräche dazu waren klasse“, sagt Laura Bowinkelmann. „Für nächstes Jahr habe ich im Rahmen der Aktion 5000 Brote einen Bäcker der Region gewinnen können, mit dem wir diese Aktion durchführen.“

Laura Bowinkelmann ist die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Moers-Scherpenberg. Nach dem ersten Kennenlernen mit der Gemeinde war ihr klar: „Hier will ich bleiben.“ Das Presbyterium sah es genauso und wählte sie im Juli einstimmig. Am 1. Oktober, wird sie in der evangelischen Christuskirche von Pfarrerin Barbara Weyand, Skriba im Kirchenkreis Moers, offiziell in ihren Dienst eingeführt.

Pfarrer Jens Storm wechselt nach Essen. Foto: Kirchenkreis Moers

Info Kirchengemeinde bittet um Anmeldung Einführung Pfarrerin Laura Bowinkelmann wird am 1. Oktober, 14 Uhr in der Christuskirche, Homberger Straße 350, offiziell eingeführt. Die Gemeinde bittet um Anmeldung zu dem Einführungsgottesdienst unter gemeindebuero@ev-kirche-scherpenberg.de oder 02841 51307

Dass sie als Pfarrerin einer Gemeinde Kinder tauft, Liebende traut und eben auch mit Konfirmanden und Konfirmanden arbeitet, war nicht ihr ursprünglicher Plan. Eigentlich hatte Laura Bowinkelmann Grundschullehrerin werden wollen, unter anderem für Religion, denn mit der Kirche ist die gebürtige Düsseldorferin von der Taufe an verbunden. Doch gleich im ersten Semester an der Uni in Wuppertal bekam sie die Aufgabe, für die Sechs- bis Zehnjährigen eine Unterrichtseinheit zu konzipieren über die Apokalypse, also das Ende der Welt und Gottes Gericht, mit dem gut wird, was jetzt schlecht ist. „Diesen Gedanken fand ich spannend und wollte ihn besser verstehen, auch um die Kinder nicht zu traumatisieren. Er hat so viel mit Trauer und Schmerz zu tun, was auch den Kleinsten oft nicht gänzlich unbekannt ist. Aber man muss das Thema sensibel vorbereiten, dafür brauchte ich einfach mehr Verständnis.“

So wechselte sie zum Studium der Theologie, lernte die notwendigen Sprachen Hebräisch, Altgriechisch und Latein. In Laufe gewann die Arbeit mit Menschen aller Altersgruppen immer mehr Bedeutung. Später studierte sie in Bochum. In Krefeld absolvierte sie das Vikariat und ihren Probedienst, bevor sie nach Scherpenberg kam. „Ja, auch nach den ersten Monaten gilt meine Aussage: Hier möchte ich bleiben. Das liegt an so vielem, was mich überzeugt und begeistert“, sagt die 34-Jährige. „Hier gibt es Räume, etwas Neues auszuprobieren. Die Gruppen und Kreise für Menschen jeden Alters und für viele Interessen laufen, weil Gemeindeglieder Verantwortung übernommen haben. Wenn jemand mehrmals nicht erscheint, fragt man bei ihm oder ihr nach, ob es nicht gut geht oder ob er nur seine Ruhe haben möchte und daher nicht gekommen ist. Im Gemeindehaus findet man zudem fast immer jemanden zum Sprechen. Die kirchliche Arbeit wird bereichert, wenn viele Köpfe mitdenken und mitmachen“, freut sich die Theologin. „Die Kommunikation funktioniert bis in die Sitzungen des Presbyteriums, des gewählten Leitungsorgans der Gemeinde: Es tagt kurz und konstruktiv.“ Die gute Kommunikation ist nötig, denn Laura Bowinkelmann arbeitet nur mit einer Hälfte ihrer Zeit in der Gemeinde. Die andere ist sie in der Schule tätig. „Ich kann nicht am Gemeindefrühstück oder beim Frauenkreis teilnehmen oder eine kleine Andacht machen, denn ich bin morgens ja im Unterricht. Das ist manchmal frustrierend. Aber so ist das in der evangelischen Kirche ja gedacht: Die Arbeit ruht nicht allein auf den Pfarrerinnen und Pfarrern, sondern auf den Menschen, die alle gemeinsam die Kirche bilden. Und das funktioniert in Scherpenberg wunderbar.“

So entsteht zum Beispiel gemeinsam mit anderen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im kommenden März eine Reihe zum Thema Tod und Sterben. Der Ambulante Hospitzdienst Bethanien und ein Bestattungsunternehmer werden mitwirken. „Die Reihe mündet in den Gründonnerstagsgottesdienst mit Abendmahl“, verrät Bowinkelmann.

Auch in der evangelischen Gemeinde Moers-Asberg gibt es eine personelle Veränderung: Pfarrer Jens Storm wechselt nach Essen Seit November 2020 er in Asberg Gottesdienste gefeiert, Kinder getauft, Liebende getraut, Verstorbene beerdigt. Ende Oktober aber wird man ihn ein letztes Mal auf der Kanzel vor dem berühmten Bibelkreuz sehen. Denn der junge Theologe geht zurück in seine alte Heimat Essen, konkret in die evangelische Kirchengemeinde Essen-Bergerhausen.

„Natürlich freue ich mich auf die neue Pfarrstelle und besonders auf die Zusammenarbeit mit der dortigen Kollegin. Und auch auf die Nähe zu meinem Lieblingsfußballverein Rot-Weiß Essen. Aber zur Wahrheit gehört ebenso der Abschied aus Moers und von Menschen, die mir in diesen Jahren lieb geworden sind“, sagt Storm.

Am 30. Oktober wird um 11 Uhr im Gottesdienst der Kirchengemeinde in der evangelischen Kirche, Drususstraße 5, Gelegenheit sein, sich von dem 34-Jährigen zu verabschieden. Die Pfarrstelle soll neu besetzt werden. Als Pfarrer im „landeskirchlichen pastoralen Dienst im Übergang“ unterstützt Pfarrer Claus Brandis, ehemals Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Schwafheim die Gemeinde während der nächsten Monate. Brandis hatte Moers vor zwei Jahren verlassen, um bis zu seinem Ruhestand für die Landeskirche im Rahmen eines Projektes in Norf-Nievenheim tätig zu sein.

