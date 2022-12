Mobilität in Moers Das ist der schlechteste Radweg im Kreis

Moers ist nicht mehr nur die Grafenstadt, die Festivalstadt und die Stadt, aus der das Finanzamt nach Kamp-Lintfort weggezogen ist. Moers ist auch die Stadt mit dem schlechtesten Radweg im Kreis Wesel. Die zweifelhafte Auszeichnung haben die Kreis-Grünen dem Radweg an der Rheinberger Straße am Dienstag verliehen – und ausgerechnet die Moerser Grünen tragen daran maßgeblich Anteil. Sie beteiligten sich nämlich an einem „Wettbewerb“, zu dem die Kreis-Grünen die Grünen-Verbände aufgerufen hatten. Prompt legten die Moerser Grünen zum Radweg Rheinberger Straße eine umfangreiche, bebilderte Dokumentation vor. Etliche Schwachpunkte des Radwegs wurden festgehalten: holprige Stellen, mangelhafte Beschilderungen, Engstellen, Gefahrenstellen und etliches mehr.