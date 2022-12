Stadtmarketing in Moers Neuer Marketing-Chef steht fest

Michael Kersting ist neuer Geschäftsführer der Moers Marketing. Der Rat der Stadt Moers hat diese Entscheidung am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung getroffen. Der 34-Jährige tritt seinen Posten am 1. Februar 2023 an. Er ist nachfolger von Michael Birr, der Ende 2022 Moers verlässt und zum 1. Januar Geschäftsführer der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH wird.