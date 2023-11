Brauchtum in Moers Ein Ostfriese an der Spitze des Grafschafter Karnevals

Richtige Kölner seien „Imis“, „imiteete“ (imitierte) Kölner, witzeln die Domstädter schon einmal, so wie Schauspieler Willy Millowitsch, dessen Vater Düsseldorfer und dessen Mutter Wienerin waren. Auch die Xantenerin Ingrid Kühne geht im Fernsehen als Komödiantin des kölschen Karnevals durch. In der Grafenstadt Moers ist es nicht anders als in der Domstadt. Richtige Moerser können „Imis“ sein – so wie Enno Kramer.