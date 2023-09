Freibad in Moers Das bietet die Hunde-Beachparty im Solimare

Hundeliebhaber wissen: Viele Vierbeiner lieben Wasser und springen allzu gerne in Bäche, Teiche oder Seen. Auch im Freibad Solimare ist der Sprung ins kühle Nass für Fellnasen jetzt wieder möglich. Bei der dritten Enni-Hunde-Beach-Party am Sonntag, 10. September, öffnet die Enni Sport & Bäder Niederrhein ihre Anlage wieder für den ganz besonderen Hundespaß. „Mops, Dackel, Retriever oder Schäferhund – unabhängig von der Rasse oder der Größe können Vierbeiner dann von zehn bis 17 Uhr wieder in die Becken abtauchen und sich nach Herzenslust auf der großen Liegewiese austoben“, sagt Enni-Bereichsleiter Benjamin Beckerle.