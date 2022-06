Altes Landratsamt in Moers : Moerser Geschichte „live“ erleben

Beim Eintritt in die Dauerausstellung erhalten Besucher einen digital lesbaren Ausweis. An biografischen Terminals können sie sich damit „ausweisen“ und erhalten dann Informationen über historische Personen. Foto: Fotoagentur Ruhr Moers/Bettina Engel-Albustin Foto: Bettina Engel-Albustin | Fotoage

Moers Am 11. Juni wird die Ausstellung im Alten Landratsamt mit einem Festtag eröffnet.

In Teilen wurde es bereits genutzt, doch jetzt kann man die bewegte Moerser Geschichte dort „live“ erleben: Das Alte Landratsamt wird mit einem Festtag am Sonntag, 12. Juni, von 11 bis 18 Uhr eröffnet. Das Gebäude steht wie keine anderes für die wechselvolle Moerser Demokratiegeschichte. Zu erleben sind nun die neue Dauerausstellung zur Kreis Moerser Geschichte des 20. Jahrhunderts sowie zu dem Moerser Kabarettisten und Schriftsteller Hanns Dieter Hüsch. Vorher waren dort bereits ein Teil der VHS Moers-Kamp-Lintfort und das Kulturbüro angesiedelt.

An dem Tag gibt es im und vor dem Gebäude sowie auf dem Schlossplatz Musik, Lesungen, Führungen und Einblicke in das Gebäude. Zudem stellen die Mitgliedervereine von „Neue Geschichte im Alten Landratsamt“ an Infoständen ihre Arbeit vor. In den Wochen bis zu den Ferien bieten die beteiligten Vereine und das Grafschafter Museum ein Veranstaltungsprogramm unter anderem mit Vorträgen, Lesungen, Führungen und Kino an.