Programm für Kinder in Moers Was der „Gratis Kids Comic Tag“ in der Bibliothek Moers bietet

Der „Gratis Kids Comic Tag“ findet in mehr als 900 Comic- und Buchhandlungen, Bibliotheken und Büchereien in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Weitere Informationen: https://gratiscomictag.de/. Fragen zum Programm in Moers auch via Mail an jubue@moers.de, unter Telefon 02841 201-751 oder direkt in der Bibliothek, Wilhelm-Schroeder-Straße 10.