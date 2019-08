Gesundheit in Moers : Darm-Kampagne für Award nominiert

Gesundheit in Moers

Moers Die Krankenhäuser St. Josef und Bethanien hoffen auf die Auszeichnung im Oktober.

Die Nominierten für den Award der im Gesundheitswesen etablierten Krankenhausumschau (KU) stehen seit dieser Woche fest. Dort werden Auszeichnungen für die besten Marketingleistungen im Gesundheitswesen vergeben. Für diesen Award haben sich erstmalig die beiden Moerser Krankenhäuser, St. Josef und Bethanien, mit ihrer Gemeinschaftskampagne Darmgesund in Moers beworben. Ende Oktober werden in Berlin die Gewinner ausgelobt und mit dem KU Award ausgezeichnet. Die beiden Krankenhäuser hoffen, dass sie mit der begehrten Trophäe aus der Hauptstadt zurückkehren werden.

Die Nominierung in der Rubrik Patientenkommunikation sehen die beiden Krankenhaus-Organisatoren auf jeden Fall als Bestätigung ihres unermüdlichen Engagements, wenn es darum geht, die Menschen in und um Moers über die Bedeutung der Darmkrebsvorsorge zu informieren. Als Ziel der Kampagne wurde definiert, die Bevölkerung für das Thema Darmkrebsvorsorge zu sensibilisieren. Dass dieses in den vergangenen vier Monaten seit Kampagnenbeginn hervorragend gelungen ist, zeigen auch nur die Zahlen, die eine Steigerung der Koloskopien um rund 15 Prozent aufweisen.