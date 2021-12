Mitarbeiter der Stadt Moers : Helfer im Katastrophengebiet

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer dankte drei städtischen Mitarbeitern, die in der Eifel im Einsatz waren. Das Trio berichtete von anstrengenden, aber auch erfüllenden Tagen.

„Wir haben schon in unserer Partnerstadt Seelow Amtshilfe geleistet, als die Mauer fiel. Jetzt haben wir diesen Hilfsgedanken wieder aufgegriffen“, lobte Bürgermeister Christoph Fleischhauer das Engagement dreier Mitarbeitenden. Andre Bröcking, Ralf Bring und Carina Auth haben im Herbst in zwei von der Flutkatastrophe betroffenen Orten in der Eifel geholfen. „Der Unterschied zu damals ist, dass es nach dem Mauerfall um den Aufbau von Verwaltungsstrukturen ging. Dieses Mal aber ging es um Existenzen“, betonte der Bürgermeister.