CSD in Moers : Für Sichtbarkeit und Akzeptanz

Moers Ein bunter Demonstrationszug bringt Christopher-Street-Day-Feeling in die Moerser Innenstadt. Mit einem Shuttelbus können die Teilnehmenden der Demonstration an weiteren Aktionsstandorte in Wesel und Dinslaken gelangen.

Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Grund, weshalb sich Jugendliche des „Together Dinslaken“ in Koopertaion mit dem „SlaM“ in Moers aktiv für mehr Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen engagieren. Bei einer Aktion, organisiert von „SlaM and Friends Moers“ in Kooperation mit den Jugendzentren „Together“ mit Standorten in Kleve, Dinslaken, Krefeld und im Ruhrgebiet, soll aktiv mehr Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen Personen eingefordert werden. Und das geschieht laut und bunt und gleich in drei Städten: Am 20. August zieht ein Demonstrationszug von Moers über Wesel bis zum Standort des Jugendzentrums Together Dinslaken im so genannten Hexenhaus. Zwischen den Städten fährt ein Bus die Demonstranten zu den Startpunkten der einzelnen Demonstrationszüge. Im Zeitraum von 12 bis 17 Uhr wird so Christopher-Street-Day-Feeling- an den Niederrhein gebracht. „Es braucht mehr Akzeptanz gerade auf dem Land. Wir wollen längst überfällige Diskussionen anstoßen“, sagt Nici, eine 24-jährige Besucherin des „Together“. Organisatorin Vera van Oyen sieht solche Sichtbarkeitsaktionen als essenziellen Auftrag Offener Jugendarbeit: „Demokratie ist nicht automatisch gelebte Vielfalt. Wir bieten mit unserer Demo jungen Menschen eine Plattform. Das ist politische Bildung, die nachhaltig wirkt.“ Aufstellung ist ab 12 Uhr am Bahnhof in Moers. Von dort zieht der Demonstrationszug durch die Fußgängerzone. Der Zug läuft über die Homberger Straße weiter zum Middelberg und über den „Könglichen Hof“. Weiter geht es dann über die Uerdingerstraße zur Steinstraße, bis zum Altmarkt. Mit lauter Musik, guter Laune, Glitzer und bunten Fahnen wird das Christopher-Street-Day-Feeling in die Moerser Innenstadt gebracht.