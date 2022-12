Turnier-Premiere in Moers Cricket-Club Moers fördert Integration durch Sport

Zwölf Cricket Clubs kamen aus ganz Nordrhein-Westfalen in die Grafenstadt, aus Achen, Ratingen und Düsseldorf genauso wie auch Duisburg, Mülheim und Gelsenkirchen. Sie spielten beim Indoor-Cricket-Turnier mit, zu dem vom Cricket Club Moers in den Enni-Sportpark nach Rheinkamp eingeladen worden war, zum ersten Mal insgesamt und zum ersten Mal nach der Pandemie. In einem spannenden Turnier setzte sich am Sonntagabend die Düsseldorf Black Caps durch.