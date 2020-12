Museum in Moers : Ausstellung im M22-Schaufenster

Museum in Moers

Ein Bild aus der Ausstellung. Die Künstlerin hat Liebesbriefen jeweils ein Naturbild beigefügt, das in Bezug zu dem Thema Lebensspuren steht. Foto: Dieren

Moers Die Künstlerin Andrea Dieren trotzt dem Lockdown. Jede Woche stellt sie im Museum an der Niederstraße wechselnde Objekte aus. Eine Gesamtschau ist geplant.

Wie eine Kunstausstellung trotz Lockdown funktionieren kann, haben sich die Moerser Künstlerin Andrea Dieren und das Museum M22 überlegt. Dieren stellt wöchentlich eine neue Fotografie aus ihrer Reihe „Lebensbilder“ im Schaufenster des Museums an der Niederstraße 22 aus. Zusätzlich zu den Bildern ist im Schaufenster ein QR-Code zu sehen. Wer diesen mit seinem Smartphone scannt, gelangt auf eine Webseite mit passenden Audiodateien zu dem jeweiligen Foto.

Hintergrund der Ausstellung ist ein zufälliger Fund von Briefen. Das Liebespaar Klaus und Margret hat sich diese im Jahr 1948 geschrieben. Die Dokumente sind in einem kleinen Buch zusammengebunden und umfassen einen Zeitraum von drei Monaten. In der Auseinandersetzung mit diesen Texten hat Andrea Dieren Motive fotografiert, die Lebensspuren zeigen.

„Den Briefen habe ich jeweils ein Bild an die Seite gestellt, auf dem Natur zu sehen ist, die Zeit dokumentiert. Es sind Bäume, deren Alter sichtbar ist, und vor allem die Spuren, die ihr Leben als Baum beschreiben“, erklärt Dieren ihre Gedanken hinter dem Kunstprojekt. Sie will damit verdeutlichen, dass Leben fast immer Spuren hinterlässt. In die Bilder der Bäume hat Dieren Teile der Briefe eingefügt. Die ergänzenden Tonaufnahmen wurden von Roman Mucha, Ensemble-Mitglied des Schlosstheaters, und Schauspielerin Lena Entezami eingesprochen.