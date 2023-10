Erfinder des „Moerser Modells“ Corona-Experte Thomas Voshaar geht in Rente

Dass er Arzt werden wollte, wusste Thomas Voshaar eigentlich schon seit seiner Kindheit. Nur Hausarzt wollte er werden, Allgemeinmediziner mit einer hübschen Praxis, in der das Patient-Arzt-Verhältnis im Zweifel noch ein bisschen persönlicher ist als im „Großbetrieb Krankenhaus“. Dass aus diesem Plan am Ende nichts wurde, weiß wohl jeder, der während der Corona-Pandemie irgendwann mal nach Begriffen wie „Behandlungskonzept“ oder „Moerser Modell“ gegoogelt hat. Mehr als 30 Jahre lang war Thomas Voshaar Chefarzt der Lungenklinik am Moerser Bethanien-Krankenhaus – mit 80 Betten eine der größten in Deutschland.