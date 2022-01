Buch ist erschienen : Moerser schreiben, wie sie die Pandemie erleben

Moers Ein Corona-Projekt starteten im Frühjahr 2021 Ursula Friebel (Bibliothek Moers), Jörg Büschgens (VHS Moers) und Ulrich Steuten (ehemals VHS Moers). Sie haben Menschen in Moers eingeladen, sich gegenüber der Pandemie nicht tatenlos, sondern kreativ zu verhalten.

Erlebnisse und Erfahrungen aus dem komplett veränderten Alltag werden in dem Buch dokumentiert: der Umgang mit Einschränkungen, Ängsten und Sorgen, Abstand und Masken, aber auch mit Hoffnungen und neuen Entdeckungen. Und nicht zuletzt werden auch die kreativen Reaktionen auf die coronabedingten Einengungen hervorgehoben. Dass die Moerserinnen und Moerser zu einem solchen Projekt in der Lage sind und es meistern würden, hatten sie 2014 mit „Moers – Eine Stadt schreibt ein Buch“ bereits bewiesen.

Zwischen April und August 2021 erhielt das Herausgeber-Team 72 Einsendungen, von denen 35 in das Buch aufgenommen wurden. In Gedichten, Erlebnisberichten, Kurzgeschichten und Einträgen in ein „Tagebuch der Einsamkeit“ schildern die Autorinnen und Autoren ihre persönlichen Erlebnisse und Strategien im Umgang mit der Pandemie. Sie beschreiben den „Corona-Blues“, erfinden „Trostpflaster“ unterschiedlicher Art, gestalten eine „dekonstruierte Geburtstagsfeier“ und machen „Entdeckungen im Keller“. Sie berichten von „Extremen“ und „Konstanten“, einem „Besuch der besonderen Art“ und dem „Ausbruch der Stille“ oder kommen zum Ergebnis: „Dat is doch hier nix!“