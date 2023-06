Kleinkunst und Comedy in Moers Comedy Salon geht in die nächste Runde

Nach dem Comeback im April geht der Enni Comedy Salon in die nächste Runde. Am Mittwoch, 14. Juni, lädt die Enni Energie & Umwelt Niederrhein wieder zu dem Event in die Halle des Moerser Bollwerks 107 ein. Los geht es um 20 Uhr. Die Comedy-Prominenz, die Veranstalter Volker von Liliencron auf die Bühne bringt, verspricht wieder ein wahres Pointen-Feuerwerk. Mit dabei sind diesmal der unglaubliche Heinz Gröning, der wortgewaltige Sascha Thamm sowie das körperbetonte Duo Diagonal alias Deana Kozsey und Holger Ehrich.