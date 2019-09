Festival in Moers : Comedy-Arts-Technikhelfer studiert die Akrobatik

Beim Aufbau ist Technik Helfer Tolga Besir fast überall zu finden. An der Schule für bildende und darstellende Künste in Berlin lernt er Akrobatik, Jonglage und mehr. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Der Moerser Tolga Besir gehört mit zur Bühnencrew beim ComedyArts-Festival. Der 26-Jährige besucht in Berlin die Schule für bildende und darstellende Künste.

So arrangiert er für die Künstler die Requisiten, ist mit den Crewmitgliedern in Windeseile auf der Bühne, um für den nächsten Auftritt alles vorzubereiten. Was lässig rüberkommt, ist präzise Planung mit klarem Ablauf. Besir ist Mann im Hintergrund und unverzichtbar. „Ich bin mit Comedy Arts aufgewachsen und fand immer schon die schrägen Vögel toll, die alles das machten, was nicht normal ist“, erklärt der Meerbecker. Die Faszination für das Besondere prägt ihn. Die Gartenbau-Ausbildung sorgt für eine solide Berufsbasis. „Ich habe gemerkt, dass mein Herz für eine noch andere Sache schlägt“, so Besir.