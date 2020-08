In der Ennihalle in Moers : 44. Comedy Arts Festival diesmal als Spezial-Edition

Moers Kultur in Zeiten von Corona ist schwierig, vor allem für so große Veranstaltungen wie das Moerser „Comedy Arts Festival“. Diesen Event musste wegen der Infektionslage diesmal auf einen – allerdings langen – Tag eingedampft werden.

Am Donnerstag stellten die Beiden die neue Lösung im Moerser Jugendkulturzentrum „Bollwerk 107“ vor. Die wichtigsten Veränderungen: Aus dem bisher viertägigen Festival wird in diesem Jahr eine „nur“ eintägige „Special Edition“. Unter dem Namen „Kulturschutzgebiet“ präsentieren sich dabei am Sonntag, 20. September, in der Enni-Eventhalle zwischen 15 und 22 Uhr 13 verschiedene Solokünstler sowie drei Duos in drei sogenannten „Biotop“-Vorstellungen. „Wir haben diese aus der Biologie entlehnten Bezeichnungen gewählt, um deutlich zu machen, wie viele Kulturschaffende im Augenblick in ihrer Existenz gefährdet sind“, erklärte Ixkes die Begriffswahl. „Viele sind froh, wenn sie mal wieder vor Publikum spielen dürfen, auch wenn es nur für zehn Minuten ist.“ Das ist in diesem Fall die zweite Veränderung. In den drei Biotopen mit den Titeln „Nachmittags in freier Wildbahn“, „Geschützte Arten in der Dämmerung“ und „Nachaktiv im Rampenlicht“ präsentieren sich dem Publikum in jeweils 90 Minuten fünf (abends sechs) verschiedene Comedians aus den unterschiedlichsten Comedy-Sparten. In den gut einstündigen Pausen werden die Halle durchlüftet und die Sitze desinfiziert.