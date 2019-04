Großer Andrang beim ersten Training in Moers : Cheerleader erobern die Grafschaft

MOERS Der Moerser Turnverein bietet Cheerleading als neue Trendsportart an. Heute ist Probetraining für die Juniors.

Der Moerser Turnverein (MTV) baut eine neue Abteilung auf. „Mit Cheerleading setzen wir auf eine neue Trendsportart“, sagte Andreas Bögner vom MTV-Vorstand. Zum Probetraining kamen am Montag 20 Kinder der Altersgruppe fünf bis elf Jahre mit ihren Eltern zur Turnhalle der Uhrschule. Mit zwei Altersgruppen geht der MTV an den Start. Neben den jüngeren Peewees gibt es die Juniors (zwölf bis 17 Jahre), die in der kleinen Turnhalle des Adolfinums, Wilhelm-Schröder-Straße, trainieren werden. „Wir hatten das Glück, dass mit Janine Maas und Janine van Battum zwei erfahrene Trainerinnen auf uns zugekommen sind und nachgefragt haben, ob wir Interesse haben“, sagte Bögner, der überrascht über den guten Besuch der Schnuppereinheit war.

Die neue Abteilung des MTV nennt sich „Villain Cheer Athletics“, kurz VCA. Cheerleading, das in Amerika seinen Ursprung hat, liegt in Deutschland mit über 22.000 Aktiven voll im Trend. Aber nicht nur, um Publikum und Sportmannschaften anzufeuern. „Cheerleading ist eine Kombination aus Bodenturnen, Akrobatik und Tanz. Sozusagen Turnen 2.0 für Mädchen und Jungen“, so Bögner. Klar, dass irgendwann, bei gutem Leistungsstand, die Teilnahme an Wettkämpfen nach festem Regelwerk des Verbandes geplant ist.