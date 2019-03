So soll das Stadtbild in Moers sauberer werden: CDU will ein Parkverbot an Kehrtagen

Moers Die CDU-Fraktion beantragt zur nächsten Ratssitzung, dass die Verwaltung und die Verwaltungsratsmitglieder der Enni Stadt und Service Beschlüsse fassen sollen zur Einführung eines flächendeckenden, straßenscharfen Parkverbots an den Kehrtagen.

Zur Vorbereitung soll dies in einer Erprobungsphase in den Ortsteilen Meerbeck, Hochstraß und in der Stadtmitte getestet werden.

Daher wollen die Christdemokraten, was in anderen Städten kein Hexenwerk sondern bereits Standard ist, auch in Moers flächendeckend einführen: zeitliche Parkverbote an dem Tag, an dem die Kehrmaschine durch das Quartier fährt. In anderen Städten funktioniere dies problemlos. „An einem Tag ist die eine Straßenseite dran und an einem anderen Tag die andere. Insofern findet auch ein teilweiser Ausgleich der Parkplätze statt“, meint der CDU-Fraktionschef.