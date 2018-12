Ärger in Moers: CDU kritisiert gefährliche Einmündung

Moers An der Einmündung Orsoyerstraße/Römerstraße haben Autofahrern kaum Sicht auf querende Radfahrer.

Die CDU Rheinkamp fordert eine „Entschärfung“ der Einmündungen Herderstraße und Orsoyer Allee in die Römerstraße. Damit unterstützt sie einen Bürgerantrag, den 56 Anwohner unterschrieben haben. Es handle sich „eindeutig um Gefahrenstellen“, sagte der Ortsverbandsvorsitzende Rolf Unterwagner nach einer Ortsbegehung. Insbesondere an der Orsoyer Allee hätten sich der Römerstraße nähernde Autofahrer kaum eine Chance, sicheren Einblick auf den Radweg zu nehmen. „Der Verlauf des Radweges ist dort auf der einen Seite wegen der Bahn-Schrankenanlage zusätzlich sichtbehindernd verschwenkt, auf der anderen Seite ist der Blickwinkel durch eine Hecke behindert“, sagte Ratsmitglied Julia Zupancic.

Die CDU regt an, an der Einmündung Orsoyer Allee statt des Vorfahrtsschildes ein Stoppschild zu installieren, verbunden mit einer Haltelinie. Alternativ oder ergänzend sollte wie an der Herderstraße das Zusatzschild „Radfahrer kreuzen“ angebracht werden“. Zudem sollten Radfahrer durch Schilder und Piktogramme sensibilisiert werden. Da es sich um eine Landessstraße handelt, müsse die Stadt dies als Anregung weitergeben. Unterwagner weiter: „Würde man den ohnehin vor dem Bahnübergang endenden sichtversperrenden Zaun an der Gleisanlage nur um wenige Meter kürzen, so sind auch ohne weiteres die sich von rechts annähernden Radfahrer rechtzeitig erkennbar.“ Die Verwaltung solle entsprechend auf die Eigentümer der Gleisanlage einwirken.