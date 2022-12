Politik in Moers CDU-Fraktion macht sich für Kinderfeuerwehr stark

Auch Holger Pannen, Sachkundiger Bürger der CDU-Fraktion und freiwilliger Feuerwehrmann in Schwafheim, macht sich stark für die Gründung einer Kinderfeuerwehr in Moers. „Kinder zwischen sechs und zehn Jahren haben bisher nur die Möglichkeit, an einer Brandschutzerziehung innerhalb des Vorschulunterrichtes teilzunehmen. Oft stellen wir fest, dass sich viele Kinder wünschen in die freiwillige Feuerwehr einzutreten“, sagte er. „Kinder in dieser Altersgruppe erleben und erforschen gerne ihre Welt mit all ihren Sinnen. Eine Kinderfeuerwehr bietet all das. Dort werden die Kinder langsam und spielerisch, mit einem guten Grundwissen in Sachen Feuerwehr und Erste Hilfe auf die Jugendfeuerwehr vorbereitet.“ In Niedersachsen gebe es bereits seit einigen Jahren Kinderfeuerwehren. Auch in Nordrhein-Westfalen seien sie geplant und teils schon gegründet worden.