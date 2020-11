Diskussion in Moers : CDU-Fraktion für verkaufsoffene Sonntage

Ein Blick in die Steinstraße in Moers während des verkaufsoffenen Sonntags am 4. Oktober. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Die Fraktion stellt sich einstimmig hinter einen Appell von Handelsverband, Initiativkreis und Immobilien- und Standortgemeinschaft. Es gelte, die Einkaufszeiten im Dezember auszudehnen, um überfüllte Innenstädte zu vermeiden.

Die CDU-Fraktion hat sich einstimmig hinter den VKostenpflichtiger Inhalt orstoß von Initiativkreis, Handelsverband sowie Immobilien und Standortgemeinschaft (ISG) Moers gestellt, verkaufsoffene Sonntage im Dezember zuzulassen. „Gerade das Thema verkaufsoffene Sonntage wird in unserer Fraktion unterschiedlich gesehen, jedoch nicht in diesem Fall“, sagte die Vorsitzende Julia Zupancic nach einer Fraktionssitzung. Die Fraktion sehe die Wichtigkeit „in der Adventszeit eine Ausdehnung der Einkaufszeiten vorzunehmen, um überfüllte Innenstädte in den Stoßzeiten zu vermeiden“. Die Landesregierung habe in der Corona-Schutzverordnung die Rahmenbedingungen geschaffen. Zupancic: „Es geht nicht darum, für Familien ein sonntägliches Shopping-Highlight zu schaffen. Hier muss klar an die Bürgerinnen und Bürger appelliert werden, denn letztlich dienen die zusätzlichen Einkaufstage rein der Entzerrung der Menschenmassen in der Fußgängerzone und als Infektionsschutz.“