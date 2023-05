Politischer Antrag in Moers CDU: Eltern in Kinder-Schwimmkurse einbinden

Immer weniger Kinder können schwimmen, auch in Moers. Deshalb hat die CDU-Ratsfraktion einen Antrag bei der Stadtverwaltung eingereicht, in dem sie ein zusätzliches Schwimmkursangebot an den Wochenenden in den Moerser Bädern fordert. „Konkret geht es hier um ein Kursangebot für Eltern mit ihren Kindern“, erklärt die Fraktionsvorsitzende der Moerser CDU Petra Kiehn. „In diesem Kurs sollen die Eltern, die mit dem Kind zusammen im Wasser sind, vom Beckenrand aus durch Schwimmtrainer professionell begleitet und angeleitet werden.“