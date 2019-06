Diskussionsthema in Moers : CDU beantragt Glasverbot für Spielplätze und Grünanlagen

Ein Foto aus Kapellen. Foto: Birgit Braune-van Lunzen

Moers Zuletzt hatte es im Freizeitpark Kapellen mehrfach Ärger über zurückgelassenen Müll und Glasscherben gegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Moerser CDU will den Gebrauch von Glasflaschen auf Spielplätzen und in Grünanlagen verbieten und hat einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat gestellt. Wie berichtet, hatte es diesbezüglich wiederholt Beschwerden gegeben – zuletzt im Freizeitpark Kapellen. „Leider erleben wir immer wieder, dass Spielplätze und Grünanlagen durch Scherben gefährlich verunreinigt werden“, sagt CDU-Fraktionschef Ingo Brohl. „Wir wollen hier einen klaren Handlungsrahmen und mehr Kontrollen.“

Dieses Mehr an Ordnungspersonal, sagen die Christdemokraten, habe das von der SPD dominierte Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) in der Vergangenheit verhindert. Für die CDU stehe fest, dass Ordnung und Sicherheit erhöht und flächendeckende Überprüfungen ermöglicht werden müssen.

Geht es nach den Vorstellungen der Fraktion, wird das Moerser Stadtgebiet künftig ganzjährig von Streifen des Ordnungsamtes kontrolliert. Das, heißt es bereits in einem jetzt erneut aufgegriffenen – weil abgelehnten – Antrag aus 2018, gelte insbesondere auch an den Wochenenden in den Abendstunden. Entsprechende Stellen müssten im städtischen Haushalt eingeplant werden. Die Verwaltung soll darüber hinaus beauftragt werden, zu Beginn der ausgeweiteten Kontrollen die bisherigen Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern im Durchschnitt pro Mitarbeiter des Ordnungsdienstes aufzustellen. Ein Jahr nach dem Start der „Ganzjahresstreifen“ könnte dann verglichen werden, ob mehr Kontrollen auch mit mehr Einnahmen für die Stadtkasse einhergehen.