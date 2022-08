Event in Moers

Moers Moers Marketing nimmt Anmeldungen entgegen.

Das Schloss Lauersfort wird nach zweijähriger Corona-Pause am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) endlich wieder Heimat zahlreicher Old- und Youngtimer. Interessierte Gäste sind dann eingeladen, die wohl gehegten und gepflegten Schätzchen aus der Nähe zu betrachten und in Nostalgie zu schwelgen. Im Mittelpunkt steht aber auch sicher das Fachsimpeln vor der märchenhaften Kulisse des Schlosses Lauersfort.