138-Millionen-Projekt in Moers XXL-Campusbau geht in finale Phase

Es ist und bleibt das größte Bauprojekt, das der Kreis Wesel jemals gestemmt hat – in finanzieller und tatsächlicher Hinsicht. Mit 138,7 Millionen Euro Baukosten (Stand April 2023), 40.000 Quadratmetern Neubaufläche und rund 4500 Schülern des Berufskollegs Technik, des Hermann-Gemeiner- und des Mercator-Berufskollegs sowie der Fachschule für Gesundheit und Pflege in Kamp-Lintfort entsteht mit dem Berufsbildungs-Campus Moers an der Repelener Straße einer der größten Schulstandorte für berufliche Bildung in NRW. Am Mittwoch hat die Kreisverwaltung dem Schulausschuss den Zeitplan für das voraussichtliche Finale der Baustelle vorgelegt.