Theater und Soziales in Moers : Café Z gibt den Moersern einen Raum

Das vom Moerser Schlosstheater initiierte Projekt „Das W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“ hat eine neue Projektkoordinatorin: Janna Hüttebräucker ist Kulturmanagerin aus Düsseldorf. Sie freut sich auf den Dialog.

„Die aktuelle Situation macht uns allen bewusst, wie sehr ein realer Ort des Zusammenlebens und des Austausches gebraucht wird. Das W bietet ein Konzept für die heutige Zeit mit ihren gesellschaftlichen Veränderungen“, sagt sie. Es eröffne Räume, in denen Menschen zusammenkommen und diskutieren könnten, wie sie in einer offenen und demokratischen Welt leben möchten. „Die Möglichkeit, einen Teil des Zusammenlebens in dieser Stadt mitgestalten zu können, hat mich gereizt.“ Ihre Vorgängerin Judith Schäfer hat das Schlosstheater verlassen, um sich eigenen künstlerischen Projekten in ihrer Heimatstadt zu widmen.

Janna Hüttebräucker stammt ursprünglich aus dem Sauerland. Das lebendige Kulturleben im Ruhrgebiet habe sie immer schon begeistert, sagt die 27-jährige Düsseldorferin, den Master in Kulturmanagement absolvierte. „Es passiert dort so wahnsinnig viel.“ Ihr beruflicher Weg führte sie zunächst in den Journalismus. Ein Praktikum am Theater Bonn weckte jedoch den Wunsch, im kulturellen Bereich zu arbeiten. Nach dem Studium war sie in Theater- und Jugendkulturprojekten in der Region und in solchen, die sie bis ins Ausland geführt haben, tätig. „Ich habe zuletzt im Umkreis von Köln für ein Jahr ein interdisziplinäres Theaterprojekt mit Jugendlichen realisiert. Wir haben ein Stück gemeinsam entwickelt und uraufgeführt“, berichtet Janna Hüttebräucker. Auf das Projekt „W – Zentrum für urbanes Zusammenleben“ wurde sie durch die Stellenausschreibung aufmerksam. Sie traf sich mit Ulrich Greb, Intendant des Schlosstheaters und „W“-Initiator, zum Gespräch. „Es passte gut“, sagt sie. Auch, weil das Kulturmanagement als Schnittstelle zwischen Kunst und Kultur sowie der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern angesiedelt ist.