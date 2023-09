A 40 bei Moers Bus bleibt liegen – Fahrgäste in Gefahr

Wegen eines liegengebliebenen Reisebusses war die Autobahnpolizei an der A 40 bei Moers im Einsatz. Der Bus mit Senioren aus Belgien war am Ende des Beschleunigungsstreifgens der Anschlussstelle Moers-Zentrum in Richtung Duisburg nach einer Panne mehr als zwei Stunden lang liegengeblieben. „Die 50 Insassen des Reisebusses standen auf dem angrenzenden Grünstreifen oder zum Teil auf dem Seitenstreifen und befanden sich bedingt durch die gefahrenen Geschwindigkeiten in höchster Gefahr“, meldete die Autobahnpolizei.