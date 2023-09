Bauarbeiten in der Innenstadt Moers Burgstraße soll zum Start des Weihnachtsmarktes saniert sein

Bewährt habe sich in der engen Altstadtgasse, dass Enni nur in kleinen Bauabschnitten arbeiten konnte. „Zunächst haben wir so Brandschutzauflagen erfüllt. Es hat sich aber auch gezeigt, dass wir so das hier pulsierende öffentliche Leben nicht zu sehr beeinträchtigt haben“, sagte Diane Schiffer. Die sei ein guter Test für die spätere große Baumaßnahme gewesen. „So haben die Anwohner und die Geschäftsinhaber die Maßnahme mitgetragen.“