Haushaltsloch in Moers Bund der Steuerzahler fordert Sparpaket von der Politik

Kanski regte deshalb an, sämtliche städtischen Bauprojekte daraufhin zu überprüfen, ob sie in der jetzigen Situation überhaupt umgesetzt werden könnten. Er erinnerte in diesem Zusammenhang an die angespannte Personalsituation der Stadtverwaltung. Im aktuellen Stellenplan sind über 160 Planstellen vakant. Auch darauf müsse der Etat 2024 Rücksicht nehmen. Grundsätzlich sei es auch möglich, alle städtischen Ausgaben pauschal um etwa fünf Prozent zu kürzen, um den gesetzlich vorgeschriebenen Etatausgleich zu schaffen.