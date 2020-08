Bürgermeisterkandidatin Diana Finkele im Twitter-Interview : Sagen Sie jetzt nicht zu viel!

Diana Finkele hat Geschichte, Literatur und Mediävistik studiert. Sie leitet das Grafschafter Museum. Am 13. September bewirbt sie sich als parteilose, unabhängige Kandidatin für Bündnis 90/Die Grünen für das Bürgermeisteramt in Moers. Sie will sich dafür einsetzen, das „Moers bei Entwicklungen vorangeht, statt ihnen hinterher zu rennen“. Foto: Frank Schemmann