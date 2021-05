Corona-Lockerungen in Moers : Mehr Normalität: Was in Moers möglich ist

Mehr Normalität: Was in Moers möglich ist

Menschen in der Moerser Fußgängerzone. Das Einkaufen wird ab sofort wieder unbeschwerter. In Geschäften gilt aber weiterhin die Maskenpflicht. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer lobte die Moerser für ihr Durchhaltevermögen in der Pandemie. Trotz Lockerungen sind weiterhin Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

„Es ist wirklich eine Erleichterung für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, dass wir uns nicht mehr über die Frage unterhalten müssen, was wir künftig nicht mehr dürfen, sondern sich die Perspektive umgekehrt hat“, sagte Bürgermeister Christoph Fleischhauer über die Entwicklung. „Damit hat doch keiner gerechnet, dass die Inzidenzen in kurzer Zeit so stark abschmelzen.“ Er lobte die Moerserinnen und Moerser für das Durchhaltevermögen und den Zusammenhalt in den letzten Monaten.