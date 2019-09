Wirtschaft in Moers : Bürgermeister auf Firmenbesuch

Kathrin van Bühren, Stephanie Stöhr, Christoph Fleischhauer und Frank Putzmann (v.l.) tauschten sich über die Entwicklung der Neustraße aus. (v.l.). Foto: Stadt Moers

Moers „Spielen, schenken und lesen für die ganze Familie“, so beschreibt Stephanie Stöhr ihr Geschäft Purnatur an der Neustraße 23. Gemeinsam mit der zweiten Inhaberin Kathrin van Bühren begrüßte sie jetzt Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Wirtschaftsförderer Frank Putzmann zu einem Unternehmensbesuch in ihrem Spielwarenladen.

„Sie bieten ein kleines, feines und hochwertiges Sortiment für ihre Kunden an, das bereichert die Neustraße“, sagte Wirtschaftsförderer Frank Putzmann. Das Stadtoberhaupt fasste weiter zusammen: „Das Quartier Neustraße entwickelt sich gut. Das liegt vor allen Dingen an der Zusammenarbeit zwischen Vermietern, Mietern, Geschäftsführern und der Stadtverwaltung.“

Seit 28 Jahren bietet Purnatur hochwertiges Spielzeug, wie Puppen, Holzspielzeug, Bücher und Kuscheltiere an. Dennoch spüren die Inhaberinnen die Veränderungen in den letzten Jahren. „Die Produkte und auch die Wünsche der Kunden haben sich geändert“, sagte Kathrin van Bühren. „Unsere Aufgabe ist es, jeden Tag um die Wertigkeit zu kämpfen.“ Die beiden Moerserinnen nutzten die Gelegenheit, um dem Bürgermeister Anregungen zur Entwicklung der Altstadt mitzugeben.

„Ich freue mich ganz besonders über dieses Engagement aus der Wirtschaft unserer Stadt“, fasste Fleischhauer zusammen.

