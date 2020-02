Theater in Moers : Bürgerchor rezitiert das Grundgesetz

Moers Frank Wickermann reaktiviert den Moerser Bürgerchor. Im Fokus steht das Grundgesetz. Erstes Treffen ist am Sonntag, 1. März, im Café Z.

16 Mitglieder zählt heute der am Schlosstheater Moers (StM) angesiedelte Bürgerchor. Für Frank Wickermanns neues Projekt dürfen es gerne noch mehr werden. Der StM-Schauspieler möchte mit dem Bürgerchor das deutsche Grundgesetz theatral aufarbeiten. „Der Bürgerchor ist eine sehr schöne Form, um mit Laien zusammenzuarbeiten, und eine gute Möglichkeit, unseren zu reaktivieren. Er ist ja eine feste Größe in unserem Repertoire“, betont der Schauspieler. Die Idee, das Grundgesetz chorisch zu bearbeiten, ist schon länger ein Thema am Schlosstheater. „Es war ein Vorschlag von Holger Runge. Nach seinem Tod blieb die Idee lange im Raum“, sagt Wickermann und erinnert an den viel zu früh verstorbenen Theaterpädagogen.