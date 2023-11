Im Atelier M22 in Moers „Bürgerbild“ wird im Rahmen einer Vernissage enthüllt

Über 100 Menschen haben sich an dem Wochenende auf einer 120 mal 80 Zentimeter großen Leinwand verewigt und so gemeinsam das erste Moerser „Bürgerbild“ geschaffen. Dies kann nun im Rahmen der Vernissage bei der Ausstellung „mal mee(h)r“ betrachtet werden. Im Anschluss an die Eröffnung der Ausstellung, die bis zum 16. Dezember zu sehen sein wird, soll dieses feierlich an den Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer überreicht werden.