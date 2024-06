Barbara-Buchhandlung in Moers Bücher-Tipps für den Sommerurlaub

Info

Barbara-Buchhandlung Gegründet wurde die Buchhandlung von Kathrin Olzog im Jahr 2013. Die gelernte Buchhändlerin hat in Erinnerung an ihre verstorbene Mutter diesen besonderen Ort nach ihr benannt. Zudem ist die Heilige Barbara die Schutzpatronin der Bergleute, der Name passt von daher gut zur Stadt Moers, die in einer früheren Bergbauregion liegt.

Kontakt Barbara Buchhandlung, urgstraße 10, Telefon 02841 9992799

Öffnungszeiten Montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9.30 bis 17 Uhr

www.genialokal.de/buchhandlung/moers/barbara-buchhandlung">