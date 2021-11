Weihnachtsmarkt in Moers : Budenzauber, Lichterglanz und Kontrolle

Die Regeln auf dem Weihnachtsmarkt haben sich bei Besuchern und Ausstellern eingespielt. Die ersten Tage verliefen bislang gut. Foto: Norbert Prümen

Moers Der Moerser Weihnachtsmarkt lockt Besucher von nah und fern an. Die Hygieneauflagen kommen bei Ausstellern und Besuchern gut an. So läuft der Budenzauber unter 2G-Bedingungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit einsetzender Dämmerung entfaltet der Weihnachtsmarkt in Moers seinen ganzen Charme. Die Buden erstrahlen im Lichterglanz. Das historische Riesenrad am Kopfende des Kastellplatzes dreht sich gemütlich. Beim Kasperletheater strahlen nicht nur Kinderaugen. Es duftet nach Glühwein und gebrannten Mandeln. Doch eines ist anders als sonst: Auf dem Weihnachtsmarkt gelten die 2G-Regeln, in geschlossenen Räumlichkeiten herrscht Maskenpflicht. Security-Personal kontrolliert stichprobenartig Impfdokumente. Auch Kräfte des Ordnungsamtes sind unterwegs.

Die meisten Besucher sind froh, dass in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet und genießen den Rundgang im Lichterglanz. Foto: Norbert Prümen

Um diesen Weihnachtsmarkt veranstalten zu können, waren früh umfangreiche Vorbereitungen nötig. Die Aussteller sind besonders gefragt, das Hygienekonzept einzuhalten. „Der Weihnachtsmarkt ist nach der langen Pause einfach gut für die Seele. Wir haben sehr viel getan, um unseren Gästen Sicherheit zu bieten“, sagt Dirk Aberfeld, Vorsitzender vom Schaustellerverein Moers.

Der Märchenbaum erwartet wieder die Mädchen und Jungen. Foto: Norbert Prümen

Info Überprüfung per App und Eigenverantwortung Auftakt Mit dem Auftakt des Moerser Weihnachtsmarktes ist Michael Birr vom Moers Marketing sehr zufrieden. Herzstück des Sicherheitskonzeptes ist die Überprüfung per App, gefolgt vom Engagement der Aussteller und den Gästen, die ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit mitbringen. „Alle ziehen an einem Strang. Wir hatten bisher keine Zwischenfälle. Bei den Gästen ist auch Dankbarkeit spürbar“, so Birr.

Benutzte Glühweinbecher werden bei 60 Grad in der Spülmaschine gewaschen. An anderen Ständen werden Heißgetränke in Einmalbechern ausgegeben. „Meine Mitarbeiter sind alle geimpft und testen sich täglich“, betont Aberfeld. Sein Stand ist offen gehalten, bietet auf Abstand entsprechenden Platz. „Gäste kommen sofort, um ihre Impfdokumente zu zeigen. Die Kontrollen genießen hohe Akzeptanz“, sagt Aberfeld. Daten werden dann per App registriert, abends an Moers Marketing und an Behörden weitergeleitet.

Die Dokumentation ist Teil des Konzeptes und gilt für alle Aussteller. Dennoch schwingt auch Angst bei Dirk Aberfeld mit. Die nächste Ministerpräsidentenkonferenz findet am 9. Dezember statt, die Umsetzung neuer Regelungen folgt zum 13. Dezember. „Ich wünsche mir, dass wir bis dahin weiterhin so erfolgreich bleiben“, erklärt Aberfeld.

Hans-Peter Hassler und Birgit Mark kommen aus Rheinhausen, genießen ihren Glühwein. „Die Regelung ist völlig in Ordnung. Wir sind zwar geimpft, aber Sicherheit geht vor. Wir wünschen uns schärfere Kontrollen“, so ihr Fazit. Saskia (27) und Jennifer (32) sind mit Kollegen verabredet. „Wir fühlen uns sicher und freuen uns, endlich wieder auf einen Weihnachtsmarkt gehen zu dürfen“, sagen die beiden. Corona-Sorgen haben beide, vor allem, wenn aus dem Bekanntenkreis Infektionen gemeldet werden und weitere Einschränkungen folgen.

„Ein Weihnachtsmarkt muss dann nicht um jeden Preis sein“, so Saskia. Den Spätnachmittag haben sich Ilona und Wolfgang aus Homberg ausgesucht, „weil es dann nicht voll ist. Ich trinke seit zwei Jahren meinen ersten Glühwein“, erzählt Ilona. Dass Gäste auf Abstand achten, begrüßt sie. Philip Traber sitzt im Eingangsbereich seiner neuen Almhütte. Besucher mit Impfnachweis erhalten ein Bändchen. „Die Farbe wechselt jeden Tag“, so Traber. „Wir erleben sehr dankbare Gäste, die das gute System loben und uns moralisch unterstützen. Unsere Situation ist nicht mit der in Bayern vergleichbar“, so Traber.