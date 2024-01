Kultur in Moers Buch über einen ungewöhnlichen Künstler

Hanns Kraliks künstlerischen Arbeiten sind schon seit Oktober 2023 unter dem Titel „Mensch, wie stolz das klingt“ im Neubau des Moerser Schlossmuseums zu sehen, jetzt ist unter dem gleichen Titel ein Buch erschienen. Am Freitag stellten die drei Autoren, Museumsleiterin Diana Finkele, Ulrich Hecker, Vorsitzender des an der Gestaltung der Ausstellung beteiligten Vereins „Erinnern für die Zukunft“ und Ralf Zimmermann, Großneffe des Künstlers, das Buch in den Ausstellungsräumen vor.