Gedichte von Johann Esser Der Dichter des Moorsoldatenliedes blieb im KZ ungebrochen

„Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor“: Am 27. August 1933 wurde dieser Refrain das erste Mal gesungen, als er im Konzentrationslager Börgermoor bei Papenburg im Emsland von 16 inhaftierten Sängern aus Solingen vorgetragen wurde. Der Refrain, wie der gesamte Text des Liedes, stammt aus der Feder von Johann Esser, der in Meerbeck lebte, die Melodie von Rudi Goguel. Diese Melodie wurde vom Komponisten Hanns Eisler 1935 überarbeitet. Das Moorsoldatenlied wurde dann vom Sänger Ernst Busch gesungen, der ab 1936 auf der Seite der Internationalen Brigade im Spanischen Bürgerkrieg kämpfte. So wurde das Lied international bekannt. Es existiert heute in 500 Versionen, unter anderem denen von Hannes Wader und den Toten Hosen, während sein Dichter lange nahezu unbekannt blieb, auch auf lokaler Ebene.