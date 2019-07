Meinung : Brohl-Kandidatur: Eine mutige Entscheidung

Moers Der Moerser CDU-Fraktionschef Ingo Brohl tritt 2020 gegen Landrat Ansgar Müller an.

Liebe Mitmoerser, ein Jahr bevor wir in NRW Bürgermeister, Stadträte und Kreistage neu wählen, stecken wir in Moers bereits mitten im Wahlkampf. Am Donnerstag hat die Kreis-CDU ihren Kandidaten für das Landratsamt präsentiert. Der Moerser CDU-Fraktionschef Ingo Brohl tritt 2020 gegen Amtsinhaber Ansgar Müller (SPD, 61 Jahre) an. Die Entscheidung, die von einer Personalkommission getroffen wurde, ist eine Überraschung – und mutig, in vielerlei Hinsicht.