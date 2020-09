Erster Spatenstich : Breitbandausbau in der Wir-4-Region ist gestartet

Moers Ländliche Bereiche von Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Rheinberg sollen mit schnellem Internet versorgt werden. Im Rahmen eines Förderprogramms können Anwohner kostenfreie Anschlüsse beantragen.

Der Bettenkamper Weg in Moers-Kapellen ist das, was man gemeinhin als ländlich bezeichnet. Und doch wird es hier in Kürze eine unsichtbare Autobahn geben, auf der Daten mit Übertragungsraten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde durch die Kabel rauschen. Denn der langersehnte Breitbandausbau in der Wir-4-Region, den Bund und Land mit rund 29 Millionen Euro fördern und damit komplett finanzieren, hat begonnen. Vertreter der Enni Stadt & Service Niederrhein AöR, der Deutschen Telekom, der Fördergeber und die Wirtschaftsförderer der Kommunen haben am Bettenkamper Weg den symbolischen ersten Spatenstich vollzogen. Bis 2023 will die Telekom die derzeit unterversorgten Gebiete in den Städten Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Rheinberg an die Datenautobahn anschließen.