Brand während Kirmesfeuerwerk in Moers Kripo sucht Ursache nach Brand in Friseursalon

Brand in einem Ladenlokal an der Homberger Straße: Was normalerweise wohl eher ein Routine-Einsatz für die Moerser Feuerwehr gewesen wäre, wurde am Dienstagabend zu einer echten Herausforderung. Denn der Brandort lag mitten im Gebiet der Moerser Kirmes. Der Alarm erfolgte just während des Abschlussfeuerwerks, das besonders viele Menschen angezogen hatte. Und nicht alle Kirmesbesucher verhielten sich so, wie es sich die Rettungskräfte gewünscht hätten.