Das Feuer an der Franz-Haniel-Straße drohte, auf andere Gebäude überzugreifen : Brand in Werkstatt: 14 Menschen aus Gebäude evakuiert

Moers Der Brand in einer Werkstatt am Montagabend konnte erst nach dreieinhalb Stunden von der Feuerwehr gelöscht werden.

Gegen 22 Uhr war die Feuerwehr Moers zu dem brennenden Gewerbeobjekt an der Franz Haniel Straße gerufen worden. Anwohner hatten den Brand entdeckt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte nach dem Notruf stand eine Werkstatt im Dachbereich kurz vor dem Flammenüberschlag. Durch den Brand in einer Dehnungsfuge drohten die Flammen auf das angrenzende Werkstattgebäude überzugreifen. In dem Gebäude befand sich bereits dichter Brandrauch. Zudem waren

dort verschiedene Gasflaschen sowie Betriebsmittel und ein Gabelstapler gelagert. Außerdem hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes mehrere Personen im unmittelbaren Bereich der Werkstatt auf, die von niemanden darauf aufmerksam gemacht wurden. Umgehend ließ der Einsatzleiter das komplette Gelände nach Personen durchsuchen. 14 Personen wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zugleich wurde von zwei Seiten aus die Brandbekämpfung durch vier Trupps unter Atemschutz mit Hohlstrahlrohren eingeleitet.