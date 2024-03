Rauschwaden über nagelneuer Anlage Brand auf Kreislaufwirtschaftshof in Moers

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Dienstagmittag in der Müllpresse eines Containers Feuer ausgebrochen. Erst im Februar wurde die millionenteure Anlage in Betrieb genommen.

26.03.2024 , 15:48 Uhr

Der neue Kreislaufwirtschaftshof aus der Luft. Foto: Norbert Prümen

Auf dem neuen Kreislaufwirtschaftshof der Enni Stadt & Service Niederrhein (ENNI) hat aus bislang unbekannten Gründen am Dienstagmittag in der Müllpresse eines Containers Altpapier gebrannt. Wie Enni mitteilt, konnte die sofort alarmierte Feuerwehr das Feuer binnen weniger Minuten löschen. Da die Einsatzkräfte das Altpapier dabei mit einem Bagger aus dem Container heben und großflächig auf der Anlage verteilen mussten, kam es kurzzeitig zu Rauchschwaden. Am Container sei geringer Sachschaden entstanden, heißt es. Nach knapp einjähriger Bauzeit und zehn Millionen Euro Ausgaben hatte Enni den „KWH“ Anfang Februar in Betrieb genommen. Nach dem Feuer am Dienstag konnte die Anlagen nach rund 60 Minuten wieder für den Kundenverkehr geöffnet werden.

(juha)