Bauarbeiten in Moers-Asberg Warum die Bonifatiusstraße für Monate zur Einbahnstraße wird

Um in diesem engen Wohnbereich auch ohne eine komplette Sperrung der Straße auszukommen, wird Enni den Verkehr auf einer Länge von rund 500 Metern einspurig in Richtung der Asberger Ortsmitte an der Baustelle vorbeileiten. Mit dem die Maßnahme genehmigenden Fachbereich der Stadt Moers sei vereinbart, dass die Straße so während der Bauzeit ab der Asberger Straße zur Einbahnstraße wird, teilt das Unternehmen mit. Der sonst Richtung Innenstadt fließende Verkehr wird großräumig über die Römer-, Ruhrorter- und Asberger Straße umgeleitet. Anlieger können ihre Grundstücke jederzeit erreichen, Fußgänger den Baubereich durchweg passieren. Enni wird alle betroffenen Anlieger noch schriftlich über die Baumaßnahme informieren. Polizei und Feuerwehr waren in die Planungen eingebunden. Info: Telefon 02841 104-600.