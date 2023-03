Unter anderem Metal, Soul, Funk, und Indie-Pop Diese Auftritte bietet das Rock-it! Festival 2023 im Bollwerk in Moers

In bewährter Größe meldet sich das Moerser Rock-it! Festival zurück. Zum 15. Mal geht es im Bollwerk am Freitag, 14. April, und Samstag, 15. April, musikalisch hoch her. Insgesamt 19 Bands werden für ein abwechslungsreiches Programm sorgen: Aus verschiedensten Musikgenres, angefangen von Hardcore, Punkrock und Metal über Soul, Funk, Akustik- und Indie-Pop. Musik gemacht wird in der Kneipe sowie in der Halle. Selbst der Schlager hat Einzug gefunden. „Wir können eine Bandbreite zeigen und bieten ein Programm, das ein Spiegelbild der Szene liefert“, so Jons Heiner (Kultur-Referent), der zusammen mit Tina Bergs (Kultur-Referentin) und Laura Opallach (ehrenamtliche Mitarbeiterin) als Jury die Bewerbungen gesichtet hat. Im Januar ist er mit den ehrenamtlichen Orga- und Kuratorenteams in die konkrete Planung samt Veranstaltungstechniker eingestiegen. „Wir sind jedes Jahr geflasht, wie jung und experimentierfreudig die Bands sind“, so der Kultur-Referent im Bollwerk. Los geht es am Freitag. Einlass ist um 18 Uhr.