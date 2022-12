Bethanien Krankenhaus Moers Marktfrau spendet für die Klinikclowns

„Lachen ist die beste Medizin“, gemäß dieser Erkenntnis erhalten kranke Kinder im Moerser Bethanien Krankenhaus seit vielen Jahren schon jeden Montag Besuch von fröhlichen Clowns. Einer von ihnen, der Düsseldorfer Clown „Slim“, hatte am Samstag einen zusätzlichen Termin. Er nahm am Vormittag in Gegenwart von Bürgermeister Christoph Fleischhauer auf dem Wochenmarkt in Moers-Meerbeck von Marktfrau Carola Wolter eine Spende in Höhe von 3000 Euro entgegen. Es war nicht ihre erste Spende.