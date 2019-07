Clankriminalität und Drogenhandel in Moers : Polizei überrascht mit Blitzrazzia

Duisburg/Moers In Duisburg und Moers ist die Polizei am Dienstagmittag mit einem Großaufgebot gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Wohnungen wurden durchsucht, Haftbefehle vollstreckt. Es soll um kriminelle Clans gehen.

Gleichzeitig kommt es zu Polizeiaktionen in Moers sowie in den Duisburger Stadtteilen Meidrich und Homberg. Grund für den Großeinsatz sind Erkenntnisse der Ermittlungsgruppe „Gral“, in der Polizei und Staatsanwaltschaft seit Herbst 2018 Beweise gegen einen Personenkreis sammeln, der für organisierten Drogenhandel in Duisburg und Moers verantwortlich sein soll. Es gebe Hinweise auf Clankriminalität, so die Polizei. Die Erkenntnisse der Ermittler zeichnen ein düsteres Bild. Die Dealer sollen sich in Hochfeld so sicher gefühlt haben, dass sie offen agiert haben. „Wir sprechen von gewerbsmäßigem Drogenhandel, der zum Teil mitten am Tag und auf offener Straße stattgefunden hat“, sagt Polizeisprecher Stefan Hausch. „Hier sollen Drogen wie Marihuana und Kokain zum Teil aus Wohnungen und Teestuben heraus verkauft worden sein.“ Ziel des Großeinsatzes war zum einen die Vollstreckung von Haftbefehlen – laut Polizei in zweistelliger Höhe –, zum anderen die Durchsuchung verdächtiger Wohnungen und Gewerbebetriebe und das sicherstellen weiterer Beweise. „Darüber hinaus hat so ein Einsatz am Tag sicherlich auch abschreckende Wirkung“, sagte Polizeisprecher Stefan Hausch.