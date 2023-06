Kunst im St.-Josef-Krankenhaus in Moers Warum blaue Schafe eine Geburtsstation besuchen

Moers · Im St. Josef Krankenhaus in Moers war am Dienstag ein Kreißsaal mit blauen Schafen gefüllt. Es ist nicht der erste Ort, an dem die Schafe auftauchen. In der Klinik sollen sie einen gewaltfreien Kreißsaal einläuten.

06.06.2023, 17:30 Uhr

Jens Pagels, Chefarzt der Gynäkologie, und Katja Keller, Vertreterin des Künstlers Rainer Bonk, mit den Blauschafen im Kreißsaal. Foto: Norbert Prümen

Von Kirsten Jöhlinger und Nele Hoever

Vor einer blauen Geburtsbadewanne stehen 25 Schafe. Im Kreißsaal des St.-Josef-Krankenhaus Moers hat der Künstler Rainer Bonk am Dienstag seine Tiere ausgestellt. Zwei Elterntiere und 23 Lämmer sind es.