Kultur in Moers Blasmusik und Gesang in der Dorfkirche Repelen

In Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde Rheinkamp laden die Internationalen Blechbläsertage Moers für den 27. November zu ihrem Konzert zum ersten Advent in die Dorfkirche Repelen ein. Ab 17 Uhr erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm, bei dem nicht nur die Moerser Blechbläser sondern auch der Singer-Songwriter Leo Karter in Begleitung von Lars Gajda Interpretationen von berühmten Weihnachtsliedern darbieten werden.